Kopstukken van Brabantse onderwereld blijven voorlopig in de cel

Doorzoeking op het kamp in Oss. (Archieffoto)

DEN BOSCH -

De 48-jarige Martien R. uit Oijen blijft nog zeker drie maanden langer in voorarrest. Dat geldt ook voor twee van zijn familieleden: broer Toon (55) en zoon Anton. Dit bepaalde de raadkamer in Den Bosch woensdag. De mannen werden op 13 november opgepakt in het kader van Operatie Alfa.