'Dit mag nergens meer gebeuren, maar zeker niet bij ons', Danny Verbeek over racisme

Danny Verbeek is 'een kind van de club'. De 29-jarige aanvaller is geboren en getogen in Den Bosch en doorliep alle jeugdelftallen van FC Den Bosch, waar hij nu dus ook aanvoerder is. Een extra verantwoordelijkheid, die in deze dagen wellicht ook een extra last voor hem is. Maar daar wil Verbeek niks van weten.

"Ik ben trots om aanvoerder van FC Den Bosch te zijn en ik wil niet dat een groepje mensen dat verpest. Ze hebben het vooral voor zichzelf verpest. Wat er is gebeurd hoort niet in een stadion en ook niet ergens anders. Die mensen moeten hard worden aangepakt en horen hier niet thuis."

Diverse nationaliteiten en afkomsten

Nog steeds is alles en iedereen bij FC Den Bosch aangeslagen door de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd tegen Excelsior en de enorme nasleep dat het kreeg. En dat terwijl ook FC Den Bosch een selectie heeft met spelers met diverse nationaliteiten en afkomsten.

Verbeek: "Natuurlijk spreken we er onderling ook over. Wat voor mij belangrijk is, is dat alle spelers zich super voelen in de groep en bij de club. Welke nationaliteit of afkomst ze ook hebben. Dat is het belangrijkste en dat is volgens mij ook het geval.

Spelers en medewerkers krijgen het dezer dagen ook privé te verduren. Velen worden aangesproken op het racistische gedrag van sommige supporters en het imago van FC Den Bosch heeft een enorme deuk gekregen.

Publiekslieveling 'Appie'

Verbeek: "Persoonlijk kan ik dat makkelijk van me af laten glijden, want ik voel me niet het slachtoffer in deze kwestie. Dat is natuurlijk in eerste instantie die jongen van Excelsior. Maar het is zo jammer en zo onbegrijpelijk. We zijn een club met spelers, maar ook met supporters van alle nationaliteiten. Appie (Abdulsamed Abdullahi, red.) is onze publiekslieveling, snap je? Geloof me, iedereen verafschuwt wat er gebeurd is. Absoluut."

Alle wedstrijden in het betaald voetbal staan het komend weekend in het teken van de strijd tegen racisme en discriminatie op de voetbalvelden. Iedere wedstrijd begint pas een minuut ná het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter, als symbool dat er voortaan niet meer wordt door gevoetbald bij kwetsend gedrag vanaf de tribune.

"Het is alleen maar goed dat dit de aandacht krijgt die het verdient. Daar werken wij natuurlijk ook aan mee. Wij willen dat dit nooit meer voorkomt. Nergens, maar zeker nooit meer bij ons."