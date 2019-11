MSD gaat productie kankermedicijnen opvoeren: miljoeneninvestering in Oss

Geneesmiddelenfabrikant MSD gaat zijn biotechproductie in Oss verdubbelen. De uitbreiding is nodig, omdat wereldwijd de vraag groeit naar behandelingen tegen diverse soorten kanker. Met de plannen zijn tientallen miljoenen euro’s gemoeid. Ze worden binnen enkele jaren uitgevoerd.

Bij deze vestiging van het bedrijf – in Oss staat nog een fabriek van MSD - werken nu al ruim 450 mensen. Dit aantal zal fors groeien. De medicijnen worden in Oss op basis van planten en dieren gemaakt en ze worden toegediend via een injectie of infuus.

Richten op immuuntherapie

Door de uitbreiding kan MSD voortaan ook geneesmiddelen leveren aan de rest van de wereld. Het bedrijf richt zich vooral op immuuntherapie. Hierbij gaan medicijnen het natuurlijke afweersysteem helpen om kankercellen te herkennen en vernietigen.

De investeringen in het bedrijf aan het Veersemeer in Oss maken deel uit van een omvangrijk programma van MSD om zijn (productie)faciliteiten over de hele wereld te verbeteren. Hiervoor is zestien miljard dollar beschikbaar. Met een deel van het geld wordt een vestiging in Boxmeer nu al verbouwd. Een exact bedrag voor de plannen in Oss wordt niet gegeven, maar het gaat wel om een forse investering, zo meldt een woordvoerder.

Erg duur productieproces

“Met nieuwe hightechfaciliteiten en meer capaciteit gaat Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde bestrijding van kanker”, vertelt John Glavas, directeur van MSD Oss Biotech. “Met deze uitbreiding tonen we onze betrokkenheid bij immuuntherapie voor de behandeling van kanker en dat doen we uiteindelijk voor al die patiënten.” Het productieproces van de eiwitten die voor de therapie gebruikt worden, is erg duur. De biologische geneesmiddelen worden wel 250 maal getest.

MSD is al ruim een eeuw in ons land actief als geneesmiddelenbedrijf. Vroeger heette zijn oudste vestiging in Oss Organon, totdat deze medicijnfabrikant twaalf jaar in Amerikaanse handen kwam. Hier werken elfhonderd mensen. Op beide locaties heeft MSD overigens nu al honderd vacatures.

