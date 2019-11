Vijf jongens mishandelen zomaar een 15-jarige fietser, wie heeft iets gezien?

Een 15-jarige jongen is woensdagavond in Nuenen zonder aanleiding mishandeld door vijf andere jongens. "Er was geen enkele aanleiding", zegt zijn moeder Vanessa. "De jongens versperden het fietspad waardoor mijn zoon moest stoppen. Hij werd omver geduwd, zijn voet zat tussen de trapper. De jongens trapten op de fiets waardoor zijn voet gekneusd raakte. Toen renden ze lachend weg."

Op social media vraagt Vanessa om getuigen. "Hij is met zijn hoofd op de grond gevallen. In het ziekenhuis werd een lichte hersenschudding en een zwaar gekneusde voet geconstateerd. Mijn zoon kan zich alleen flarden herinneren. De jongens hadden hun capuchons over het hoofd getrokken en sjaals voor hun gezicht. Een goede beschrijving kan hij dus helaas niet geven", schrijft ze.

"Vijf jongens met capuchons in donkere kleding moeten toch opvallen als ze voorbij rennen of zelfs wandelen", hoopt de bezorgde moeder. "Het gebeurde allemaal op het fietspad parallel aan de drukke Smits van Oyenlaan even na zes uur in de avond. "

Het was geen gerichte actie. "Ze versperden het fietspad en konden niet zien wie eraan kwam. Het had iedereen kunnen overkomen, dat is juist zo beangstigend." Dinsdag gaan moeder en zoon aangifte doen bij de politie, eerder was er geen tijd bij de politie.