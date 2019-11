'Stop die stikstofgekte, verbreed de A50', bedrijven en overheden willen actie

Alleen een totaalaanpak kan ervoor zorgen dat de fileproblemen op deze belangrijke verbindingsroute worden opgelost, zo wordt gesteld. Hieronder vallen verder maatregelen om het openbaar vervoer en het fietsverkeer te stimuleren.

'Ga normaal doen'

Jan van Mourik, manager bij VNO-NCW: “Dit deel van Nederland is bijna het trekpaard van de economie. Als je hier je euro investeert, dan heb je daar voor heel Nederland een hoog rendement van.”

Ook al is het op de A50 elke ochtend en avond file rijden: in Den Haag staat de weg nog niet op een prioriteitenlijstje. “Dat is een groot drama", stelt Van Mourik. "We hebben de hoop dat deze deze stikstofgekte overwaait en dat we dan weer een beetje normaal gaan doen. En dat we dan weer gaan investeren in wat we al aan het doen waren: verbetering van de bereikbaarheid.”

“Die stikstofdiscussie is een beetje uit de hand gelopen, hè. De luchtkwaliteit in Nederland verbetert nog steeds. Wij snappen dat de natuur in een betere staat zou kunnen zijn. Het heeft geen zin om alle bouwplannen en wegenprojecten stil te leggen. Om dan na te denken wat we gaan doen. Dat gebeurt nu wel en daar is niemand bij gebaat.”

Directe treinverbinding

Het bedrijfsleven gaat ervan uit dat het rijk de breed gedragen ‘corridorstrategie’ omarmt en geld vrijmaakt om de A50 te verbreden. De provincies Brabant en Gelderland zouden dan wel ook een duit in het zakje moeten doen. Andere wensen zijn meer vrachtwagenparkeerplaatsen, nog betere snelfietsroutes, snellere busverbindingen en een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Nijmegen.

Het pleidooi heeft als thema ‘Van losse kralen naar sterke corridor’. Het is uitgewerkt door VNO-NCW, de transportorganisaties TLN en Evofenedex, de gemeente Eindhoven, het Bernhoven Ziekenhuis en de ondernemingen Jumbo, Kemkens, NXP Semiconductors, UTS, Vanderlande en VDL. Ze willen van de A50 een slagader maken en tegelijk de leefbaarheid in een groot deel van Oost-Brabant en Gelderland verbeteren. Zowel het personen- als het goederenvervoer is gebaat bij een opwaardering van deze snelweg, stellen de opstellers.

Overleg in de Den Haag

Het plan werd donderdag ingebracht tijdens een besloten overleg tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, en de provincies. De aanhoudende drukte op de A50 was een van de vele onderwerpen die werden besproken. Ook de A58 en vooral het uitstel van de geplande werkzaamheden kwamen voorbij. Tijdens de discussie werd ook gesproken over de spoor- en waterwegen in onder meer Brabant.

LEES OOK: Verbreding van de A58 is 'de lastigste puzzel' voor Rijkswaterstaat op dit moment