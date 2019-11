Daklozen stralen tijdens supersjiek diner in Den Bosch: 'Dit voelt als een grote familie'

Voor daklozen in Den Bosch was er een diner in stijl. (Foto: Omroep Brabant)

Voor de bewoners van Het Inloopschip in Den Bosch was het donderdag alsof Kerstmis al was begonnen. In de daklozenopvang was de huiskamer omgetoverd tot een stralend wit restaurant, rijkelijk voorzien van brandende kaarsen en volle bloemboeketten.

Op de witte borden maakten alleen al de menukaarten hongerig naar het culinaire meergangendiner. "We wilden in deze donkere dagen graag iets extra's doen voor onze bewoners en dankzij studenten van Avans Hogeschool is dat gelukt."

Deftige kleding

Abu Aoulad is net als de andere medewerkers van Het Inloopschip in stemmig zwart gekleed. Op grote dienbladen gaan ze rond met alcoholvrije drankjes. De dertig bewoners hebben uit de rekken met gedoneerde deftige kleding hun keuzes gemaakt en vullen schoorvoetend de ruimte waar ze op andere dagen televisie kijken.

"De Avans-studenten hebben met ingezamelde petflessen dit diner mogelijk gemaakt", zegt Abu glunderend. "Hoe mooi is dat!"

Cateraar ondersteunde goed doel

De inzameling was een initiatief van Eurest, de cateraar van Avans Hogeschool. "Wij wilden samen met de studenten iets doen aan zwerfafval", legt Naomi Akkermans van Eurest uit.

"Voor iedere ingeleverde petfles betaalden we tien cent en op die manier hebben de studenten meer dan zeshonderd euro gespaard. Dat mochten ze besteden aan een goed doel en dat werd de daklozenopvang." Het diner met zes gangen is door koks van de cateraar bereid.

De eerste keer

Voor de enige twee vrouwelijke bewoners van het Inloopschip is ook een visagiste geregeld. "Dit heb ik in mijn leven nog nooit meegemaakt", zegt Julitta Tonies (51) als de poederkwast van Sara zorgt voor een egaal kleurtje. "Ik heb ook voor het eerst panty's gekocht, want ik krijg zo ook nog een zwarte galajurk aan."

Julitta was jarenlang verslaafd aan alcohol. "Ik had een viskraam, was altijd maar aan het werk. En als je dan zoals ik geen partner hebt, kom je alleen thuis en het enige wat je hebt is de drank." Door haar verslaving raakte ze alles kwijt. 'Maar ik ben nu clean."

Eén grote familie

Aandachtig luistert ze naar het lied van medebewoner Sven van de Berg. Aan tafel wordt zijn gitaarspel enthousiast ontvangen. Julitta wordt er wat stilletjes van: "Het is gewoon een grote familie op dit moment, ik word hier heel warm van."