A50 vanaf Paalgraven verbreed: rijk en provincies betalen ruim 100 miljoen euro

De snelweg A50 wordt verbreed tussen de knooppunten Paalgraven, bij Oss, en Bankhoef en Ewijk in Gelderland. Het rijk en de provincies Brabant en Gelderland reserveren hiervoor ruim honderd miljoen euro.

Ze hebben hierover donderdag afspraken gemaakt tijdens een overleg in Den Haag over tal van verkeersprojecten in ons land.

Toenemende drukte

De verbreding moet een eind maken aan de toenemende drukte op de snelweg tussen Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Vorig jaar al hebben de provincies Gelderland en Brabant de verkeersproblemen op de A50 en de gevolgen hiervan in kaart gebracht. Vervolgens besloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat een diepgravend onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de filevorming en mogelijke oplossingen.

Die oplossingen worden vooral gevonden in verbreding, maar er worden ook moderne technieken (‘smart mobility’) ingezet. Het rijk trekt 69 miljoen euro uit; Brabant en Gelderland leggen ieder zeventien miljoen euro op tafel.

VNO-NCW op wenken bediend

Met het besluit wordt onder meer VNO-NCW deels op zijn wenken bediend. Bij Omroep Brabant pleitte de werkgeversorganisatie donderdag voor een verbreding van het gehele deel van de A50 tussen Eindhoven en Nijmegen. Dat zit er vooralsnog niet in, maar vanaf knooppunt Paalgraven richting het noorden krijgt de weg wel een aantal extra rijstroken. Ook wordt serieus gekeken naar het plan dat door onder meer VNO-NCW, diverse bedrijven en een aantal overheden was opgesteld.

