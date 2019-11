Brabant wordt beter bereikbaar: dit is wat er gaat gebeuren

Brabant moet beter bereikbaar worden, zo is besloten tijdens een groot bestuurlijk overleg tussen de het Rijk en de provincie Brabant en Gelderland donderdag. De overheden zetten daarvoor heel veel miljoenen opzij. Dit is wat er Brabant precies te wachten staat.

Vergroting van haven van Loven bij Tilburg

Het is in principe de belangrijkste afspraak in dit zogeheten Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT): de industriehaven van Loven bij Tilburg krijgt een fikse update. De haven wordt uitgediept, waardoor er grotere schepen kunnen varen, én er komt een terminal voor containervervoer, dat bovendien aansluit op het spoor. Met name dat laatste is bijzonder.

Het is namelijk voor het eerst in Brabant dat wegvervoer, watervervoer én spoorvervoer binnen een plek op deze manier wordt samengesmolten. Naast meer capaciteit voor containervervoer, betekent dat ook minder vrachtwagenritten, wat zowel goed nieuws is voor het klimaat als de snelwegen.

Verbreding van drie snelwegen

Het is al langer duidelijk: er staan te veel files op de A50. Een heikel punt, vond onder meer de werkgeversorganisatie NWO-NCW, dat pleitte voor een gehele verbreding van de weg. Dat zit er nog niet in. Het plan is nu de snelweg te verbreden tussen de knooppunten Paalgraven, bij Oss, en Bankhoef en Ewijk in Gelderland. Een goedkoop project is het allerminst, al komt het geld niet alleen uit de zak van de twee provincies.

Het rijk trekt 69 miljoen euro uit; Brabant en Gelderland leggen ieder zeventien miljoen euro op tafel. Ook de verbreding van de A27 tussen Breda Utrecht gaat door. Net als de de verbreding van de A58 stonden die werkzaamheden tijdelijk on hold vanwege de stikstofproblematiek.

In het zogeheten Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is daarnaast besloten om een directe treinverbinding Breda-Utrecht via het bestaande spoor (Den Bosch) te onderzoeken. Ook wordt er gekeken naar een hoogwaardige busverbinding tussen de twee steden. Dat zou de drukte op de A27 moeten verminderen.

Brainport-regio wordt aangepakt

Brainport moet als regio beter bereikbaar worden, nog beter dan in het verleden al is geprobeerd, want ‘door de woningbehoefte en –bouw én de groei van het wegverkeer’ neemt de druk op de regio toe. Daarom gaat Brabant onderzoeken waar nou precies de problemen liggen, en hoe die kunnen worden aangepakt. Vervolgens zal ergens in 2020 worden besloten wat er precies gebeuren gaat en hoe dat zal worden betaald.

In elk geval is duidelijk dat het openbaar vervoer een grote rol gaat spelen. Er zijn plannen voor een fietsenkelder bij – wat straks heet – Eindhoven Centraal, er komt een ‘hoogwaardige ov-verbinding naar Eindhoven Airport’ en de treinverbinding naar Düsseldorf krijgt een impuls. Maar hoe of wat, dat is nog niet helemaal duidelijk.

Daarnaast wordt er ‘snel’ iets gedaan aan de drukte op de randweg (N2) en de A2. Het Rijk, de provincie en de gemeente betalen samen vijf miljoen euro voor onder andere snelfietspaden, een betere aansluiting op de rijksweg en vluchtstrookgebruik van bussen op de A50. Die plannen worden op de korte termijn gerealiseerd, zo is het plan.

Den Bosch moet meer reizigers aankunnen

Niet alleen in Eindhoven, maar ook in Den Bosch moet het openbaar vervoer er de komende tijd op vooruitgaan, want ook daar is het spoor vaak bezet en zitten de treinen vaak vol. De provincie gaf vorig jaar al aan dat daar minstens 1,5 miljard euro voor nodig is om het openbaar vervoer in Brabant van zo’n grote update te voorzien.

Den Bosch speelt daarin als knooppunt een gigantische rol. Vanwege de toename in reizigers worden de perrons vergroot. Ook het centraal station in Den Bosch moet er algeheel fiks op vooruitgaan. Hoe of wat is nog niet helemaal duidelijk: eerst wordt er onderzoek gedaan, volgend jaar wordt gekeken naar de vervolgstoppen. Dat gebeurt vermoedelijk op de MIRT-bijeenkomst in 2020.

Overige stappen

Na het bestuurlijk overleg werden ook nog andere dingen duidelijk. Zo blijkt dat in totaal 29 miljoen euro beschikbaar is voor de aanpak van de overwegen aan de Julianastraat en de Oosterhoutseweg in Rijen, worden de parkeervoorzieningen voor vrachtwagens in Asten uitgebreid, worden er tonnen besteed voor de verbetering van de verkeersveiligheid en neemt de provincie de uitvoering van de Rijksweg N65 over.