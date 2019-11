'Wij hebben geen bedreigingen nodig, maar hulp', voorzitter FC Den Bosch schrijft open brief

“Wij hebben geen verwensingen meer nodig, geen terechtwijzingen, bedreigingen. Wij hebben geen boete nodig. Wij hebben hulp nodig. De uitgestoken hand. De verbinding.” Dit schrijft Jan-Hein Schouten, voorzitter van FC Den Bosch, vrijdag in een ingezonden brief aan het Brabants Dagblad. Een brief waarin hij reageert op de ophef die ontstond nadat zondagmiddag in Den Bosch racistische uitingen van de tribunes rolden in de richting van Excelsior-Speler Ahmad Mendes Moreira.

“Bij het voetbal komen mensen die willen kwetsen. En wij kunnen die niet in ons eentje weren of evangeliseren. Zoals bijna niemand iets in zijn eentje kan”, gaat Schouten verder.

In zijn betoog gaat de voorzitter nadrukkelijk in op de blunder die de club maakte met de eerste reactie die zondag werd gegeven na het onverkwikkelijke gebeuren in stadion De Vliert. “Wij hebben het totaal niet goed gedaan. Dat zat hem ook deels in de snelheid en daarmee het inschattingsvermogen. Er werd oprecht gedacht dat er sprake was van een misverstand aan de hand van de ‘kraaiengeluiden’, heb ik begrepen.”

'Verre van volledig'

“Toen duidelijk was dat de werkelijkheid daarmee verre van volledig was na interne gesprekken, ben ik direct rond het middaguur naar het stadion gegaan, heb mijn ‘kogelvrije’ vest aangetrokken en heb besloten dat direct alle media welkom waren. Mijn munitie? De waarheid. De schaamte. Excuses.”

“Mij restte niets dan alle kikkers die er bij de club nog waren in de emmer te houden. Medewerkers die zwaar bedreigd worden, spelers die denken bij een racistische club te spelen, goedwillende supporters die radeloos zijn, sponsors die zwaar onder druk zijn gezet om de club vaarwel te zeggen.”

'Mee dealen'

Wat bij Schouten nu beklijft is ‘dat iedereen de wereld weer heeft ingedeeld in goed en slecht’. “Het was zoals iemand tegen me zei: the perfect storm. Zwarte Piet protesten, dan deze voetbalmiddag, onze totaal verkeerde inschatting, Hitler op de tribune, de trainer die uit de bocht vliegt. En dat hebben we geweten. En daar moeten we mee dealen.”

“Maar is het niet zo dat we rond thema’s als racisme en ongelijkheid als eerste het woord verbinding willen zoeken? Waar is die verbinding? Wij zijn geen racisten bij FC Den Bosch. Maar tot mijn razernij zijn er bepaalde lieden die onder onze vlag wel hun denkbeelden uiten. Waar is de helpende hand? Het maakt mij activistisch.”

'We zijn terecht overreden'

“De club is plat. Wij zijn terecht overreden. Maar hij mag niet verloren gaan want dan wint racisme. Maar we kunnen het niet alleen. Wij wachten tot de uitgestoken vingers helpende handen worden”, besluit Schouten zijn betoog.

