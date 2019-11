Hoe zorgen we dat de kraan blijft stromen? Brabant buigt zich over watervraagstuk

Brabant maakt zich grote zorgen over een dreigend tekort aan water. Is er in de toekomst nog genoeg grondwater voor de bomen en de planten? Maar ook: is er in de toekomst nog genoeg water voor een lekkere warme douche? Of voor een koude douche in de zomer als de temperatuur nog verder stijgt?

De beschikbaarheid van water was vrijdag het onderwerp van gesprek in het Brabantse provinciehuis. Op initiatief van D66 luisterden Statenleden naar vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, die actief zijn op het gebied van natuur, milieu en waterbeheer.

Het onderwerp was klimaatadaptie, de manier waarop de samenleving zich voorbereid op klimaatverandering. Bijna iedereen vond de beschikbaarheid van water in de komende decennia daarbij één van de belangrijkste opgaven.

Uit de voordrachten van een aantal deskundigen bleek, dat zij vinden dat de provincie te veel richt op verdroging op de zandgronden. Jan de Vet van Waterschap de Brabantse Delta zei het zo: “Er zijn ook grote gebieden met kleigrond, waar ook problemen zijn met water."

'Niet alleen naar buitengebied kijken'

Diverse insprekers pleitten er ook voor niet alleen maar naar het buitengebied te kijken. Helemaal niet als het over water gaat. Paul de Beer, wethouder van Breda, zei dat de meeste mensen die de gevolgen van klimaatverandering ondervinden, in stedelijke gebieden wonen. In zijn stad Breda stroomt de Mark. Als die buiten z’n oevers treedt, hebben daar veel mensen last van. “Breda investeert tonnen in het waterbeheer in Gilze en Rijen zodat mensen in onze stad droge voeten houden”, aldus De Beer.

Luuk Postmes van de gemeente Eindhoven ondersteunde dat. “De uitdaging voor Eindhoven ligt vooral in de beekdalen van de stromen buiten de stad, die ook door Eindhoven gaan. Daar moeten we samen met de provincie aan werken”, aldus Postmes. Hij wees erop dat er ook regels moeten worden veranderd. “Als we in tijden van te veel neerslag dat water opslaan, dan moeten we wel een vergunning krijgen om dat in tijden van droogte op te pompen." De Beer: “Wij willen inderdaad niet met onze plannen langs een jurist droger, een jurist, warmer en een jurist heter."

Jan van Haaften van het Brabants Landschap bevestigde dat er veel winst is te behalen in de opslag van water in de beekdalen. Hij pleitte er voor grondeigenaren financieel te steunen als zij maatregelen treffen om het water beter te kunnen beheren.

Erik de Ridder, voorzitter van Waterschap de Dommel, vertelde dat hij nog maar kort in functie is. “In 2016 werden wij in ons gebied geconfronteerd met enorme wateroverlast door regen. Net toen we maatregelen hadden bedacht hoe dat tegen te gaan, braken er jaren van grote droogte aan. Zo grillig is het”, aldus De Ridder.