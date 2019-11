Man die dodelijk ongeluk veroorzaakte in Geffen moet jaar de cel in

Een 34-jarige man uit Fijnaart moet een jaar de gevangenis in omdat hij in maart 2018 een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte. Daarnaast mag hij drie jaar niet autorijden. Dat besliste de rechter in Den Bosch vrijdagmiddag.

De man uit Fijnaart had begin maart 2018 bij een vriend bier gedronken en cannabis gerookt toen hij ’s ochtends met drie passagiers in zijn auto stapte. Bij een rotonde in Geffen - waar de Papendijk en de Rijksweg elkaar kruisen - ging het mis. Hij raakte met het voorwiel van zijn auto een trottoirband. Vervolgens sloeg zijn auto over de kop. Die kwam ruim tachtig meter verder tot stilstand kwam.

Bijna niet geslapen

Een van de passagiers kwam bij dit ongeluk - waarbij geen ander verkeer betrokken was - om het leven, de anderen raakten lichtgewond.

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte bijna acht keer de maximale hoeveelheid alcohol had gedronken. Daarnaast had hij volgens de rechter 'ruim te veel cannabis gerookt'. De rechter noemt het rijgedrag van de man dan ook 'zeer onvoorzichtig'. Daarbij komt dat de man uit Fijnaart de nacht voor het ongeluk bijna niet geslapen had.

Erg aangedaan

De rechter rekent het de bestuurder zwaar aan dat hij in Polen al eerder is veroordeeld voor rijden onder invloed en dat dit hem er niet van weerhield om weer in de fout te gaan. Met fatale gevolgen. "Door zijn rijgedrag bracht hij zeer ingrijpend en onherstelbaar leed toe aan de nabestaanden."

De rechter woog bij het bepalen van de straf wel mee dat de man oprecht berouw toonde en dat hij zelf erg is aangedaan door wat er is gebeurd.