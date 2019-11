Actievoerders toveren platanen die gekapt moeten worden om tot kunstwerkjes [FOTO'S]

Foto: Jan Peels

Het protest begon met een paar mooie strikken om de bomen die niet gekapt mogen worden. Iedereen weet zo meteen om welke bomen het gaat. Met rechts de ode van buurtbewoonster Janine, die staat voor de verbinding met elkaar en met de platanen

Foto: Jan Peels

Een ode aan de bomen door initiatiefnemer Loes Wouters. "Hier waak ik, blijf er af!"

Foto: Jan Peels

Dit zijn versierselen van Dia, één van de buurtbewoners. Ze heeft overal vlaggetjes opgehangen die staan voor de vele nationaliteiten op de Boschveldweg.

Foto: Jan Peels

' Nee' tegen de kap in alle talen, gemaakt door beeldend kunstenaar Marian van Esch.

Foto: Jan Peels

De ode van beeldend kunstenaar Marianne van Heeswijk. De riempjes zijn verzameld in de wijk en bij betrokkenen, de aap staat voor de natuur. "Met z'n allen houden we de kap tegen, met de riemen vast", is de boodschap.

