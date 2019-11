Leo zat in trein die beschoten werd: 'Ik dacht dat iemand op een tafeltje sprong'

Leo Schouten uit het Limburgse Heythuysen was samen met zijn vrouw onderweg naar Rotterdam toen hij opeens een harde knal hoorde. De ruit achter hem barstte kapot. Hij zat in de beschoten trein die onderweg was vanuit Eindhoven naar Breda.

Dat de trein beschoten was, had Leo niet meteen door. "Ik dacht dat iemand op een tafeltje in de trein sprong en dat die afbrak. Het was een hele scherpe knal."

Maar al snel werd duidelijk dat er een ruit gesneuveld was. Leo zat op een metertje afstand. ''Er was geen paniek. Bij de ruit zaten twee jongens, maar die bleven ook rustig. Maar achteraf ben ik toch wel geschrokken. Er had veel meer kunnen gebeuren", vertelt hij aan Omroep Brabant.

Bij aankomst in Breda moesten de passagiers in eerste instantie in de trein blijven zitten. "Er werd omgeroepen dat we vijf meter van de gebroken ramen af moesten gaan zitten omdat deze konden springen."

Leo en zijn vrouw zagen van binnenuit een kleine inslag. Aan een kogelgat dachten ze niet. "Buiten de trein zagen we zeker vier andere ramen die gesneuveld waren."

'Kleine gaatjes in de ramen'

Niels Wenstedt uit Dordrecht zat in dezelfde trein als Leo. Hij stapte in op station Tilburg. "Opeens stonden we in Breda stil. Ik heb niet gemerkt dat we werden beschoten." Eigenlijk had niemand in de rijdende trein dit door, zegt hij. ''Toen we stilstonden kwam de machinist in onze coupé en zei hij dat we mogelijk waren geraakt door een kogel. Iedereen moest de trein uit omdat de ramen nog konden barsten." Dit verliep volgens Niels op een rustige manier.

"Buiten sprak ik een passagier die aan het raam zat. Hij vertelde mij dat vijf minuten voor Breda het raam opeens begon te scheuren." Vanuit het treinstel leek de schade veroorzaakt door een steen. ''Maar vanaf het perron zie je duidelijk kleine gaatjes in de ramen. Ook in het metaal van de trein zitten gaten. Het is duidelijk iets van een kogel."

'Knetteren'

Mallika zat in de andere trein die beschoten is. Volgens haar bleven ook in Eindhoven, waar de trein stopte, alle passagiers rustig. "Ik heb samen met een andere man het raam bekeken en ook een conducteur kwam even kijken. Je hoorde het raam nog verder knetteren als je dichtbij stond."