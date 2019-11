Jongens (15) opgepakt voor beschieten van treinen met balletjespistolen

Ze werden gevonden na een tip van een getuige in Dorst. Ze waren in het bezit van de balletjespistolen met metalen balletjes. Een van hen kwam uit Dorst en een Breda.

Een getuige sprak politieagenten aan, die de diverse spoorwegovergangen aan het onderzoeken waren. Hij tipte hen dat er verderop twee jongens liepen met pistolen.

Ze worden ervan verdacht dat ze vrijdagavond twee treinen in de buurt van Breda hebben beschoten. Bij de ene trein sneuvelden vijf ramen, bij de andere één raam. Niemand raakte gewond.

Burgemeester Paul Depla laat op Twitter weten dat hij blij is dat de verdachten zijn opgepakt. "Dank aan alerte getuige en daadkracht politie. Blij dat we nu waarschijnlijk ook aard van incident kennen," zegt hij.

De ouders van de twee jongens zijn op de hoogte van de arrestatie van hun zoons. De jongens worden verdacht van het vernielen van treinen.

De ene trein was onderweg richting Rotterdam en werd in Breda stilgezet. De andere trein was onderweg naar Eindhoven. Pas daar werd de beschieting opgemerkt nadat een passagier bij de conducteur meldde dat het raam kapot was. Volgens getuigen zouden er ook gaten in het metaal van de rijtuigen en gaten in de locomotief van een van de treinen zitten.

De passagiers die in de getroffen treinen zaten, zijn overgestapt in een andere trein en naar hun eindbestemming gebracht.

LEES OOK: Twee treinen beschoten vlakbij Breda, geen slachtoffers

LEES OOK: Leo zat in trein die beschoten werd: 'Ik dacht dat iemand op een tafeltje sprong'