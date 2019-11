Supporters van FC Den Bosch weren van M-Side, overweging waard volgens voorzitter Schouten

Met dit drukmiddel zou mogelijk sneller dan nu het geval is duidelijk worden welke supporters in dit tribunevak afgelopen zondag een speler van Excelsior racistisch bejegenden.

Suggestie van Pauw

De suggestie kwam van Jeroen Pauw tijdens zijn tv-programma. Schouten was hierin te gast. Hij zei niet meteen nee toen de presentator dit opwierp. Volgens Schouten was deze suggestie hem niet eerder voorgelegd en evenmin bij hem opgekomen.



“We kunnen dit, maar ik vind het wel ver gaan. De goeden zouden zo onder de kwaden lijden. Maar feit is wel dat we allemaal rechtvaardiging willen”, aldus de Bossche voorzitter, die overigens nog niet van de politie of het Openbaar Ministerie heeft gehoord of er al mogelijke daders in beeld zijn. Hij zei verder dat er deze week ook geen andere, harde maatregelen zijn besproken om op zo'n manier af te dwingen dat er namen worden genoemd van de fans die Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira beledigden.

Beveiliging voor Schouten

Schouten was eerder op de avond bij de uitwedstrijd van zijn ploeg tegen FC Den Bosch. Tot zijn verrassing, zo zei hij in Pauw, werd hij beveiligd. “Dat was niet nodig”, aldus Schouten.

De spelers van zijn team voetbalden in een speciaal shirt. Op de achterzijde had de naam van subhoofdsponsor Schouten Nelissen plaats gemaakt voor de tekst 'Samen tegen racisme'.

Het duel werd overigens, net als alle andere wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, direct na de aftrap voor één minuut stil gelegd. De spelers voerden zo actie tegen racisme. Op borden in de diverse stadions verscheen tegelijkertijd het bericht: ‘Racisme? Dan voetballen we niet.’ FC Den Bosch won overigens met 0-2. Het was de eerste uitzege in competitieverband dit seizoen.

