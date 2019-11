Balletjespistolen van opgepakte treinschutters komen mogelijk uit buitenland

De politie onderzoekt nog hoe de twee tieners aan de pistolen zijn gekomen, de jongens hebben de nacht in een cel doorgebracht. In Nederland mogen airsoftwapens, nepwapens die op luchtdruk werken, legaal worden verkocht. Wel mag je alleen een dergelijk wapen kopen als je 18 jaar of ouder bent en lid bent van een vereniging.

Volgens Icarus van der Kolk van De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging zullen de gebruikte wapens van de twee jongens zo goed als zeker geen airsoftwapens zijn.''De apparaten die in Nederland verkocht mogen worden, schieten met zachte balletjes en zijn zo gemaakt dat er geen andere munitie in past. Ze worden gebruikt voor de sport, om op elkaar te schieten. Metalen balletjes kunnen levensgevaarlijk zijn.''

Wapens mogelijk uit Duitsland

Dat bleek vrijdagavond toen enkele treinreizigers de schrik van hun leven kregen. De stalen balletjes braken de buitenste ruiten van twee treinen. Een van de treinen werd vlak voor station Breda beschoten, vijf ramen gingen kapot. De binnenste ruit van het dubbele glas bleef ongeschonden. Later bleek dat een andere trein, die in tegengestelde richting naar Eindhoven reed, ook was geraakt door de kogels. Een ruit was aan diggelen. Beide treinen hebben ook schade aan andere delen.

Woordvoerder Eric Passchier van de politie over de treinbeschieting:

Van der Kolk vermoedt dat de twee gebruikte wapens uit Duitsland komen. ''Pistolen met stalen munitie, ook wel Frei Waffen genoemd, zijn daar gewoon vrij te verkrijgen. Vaak zijn ze niet van een echt wapen te onderscheiden." Lucht- en gasdrukwapens zijn in Nederland legaal wanneer ze niet op een echt vuurwapen lijken. Personen boven de achttien mogen die zonder vergunning in huis hebben. Er mag echter niet mee op straat worden gelopen.

De politie rukte vrijdagavond rond halfacht met verschillende eenheden uit naar het station van Breda. Na ruim een uur troffen dienders dankzij een tip een groepje jongeren aan, van wie twee er een balletjespistool bij zich hadden. Waar er precies is geschoten en hoe vaak, moet nog uit onderzoek blijken.