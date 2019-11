Massale diefstal van zadels bij manege in Heeze: 'Breng een track-and-trace-systeem aan'

In Heeze werd de deur met geweld opengebroken om bij de zadels te komen. (Foto: Twitter Henk van den Berg)

Bij een particuliere manege in Heeze zijn vrijdagnacht dertien rijzadels gestolen. "Met grof geweld is de deur opengebroken", meldt een wijkagent.

"Dit komt de laatste tijd erg vaak voor", laat de wijkagent weten. "In deze buurt al een keer of zeven in de laatste drie maanden."

Onder meer op donderdag 7 november. Toen werd er in twee paardenstallen aan het Heezerenbosch in Heeze ingebroken. Hierbij werden verschillende spullen meegenomen die gebruikt worden in de paardensport.

Track and trace-systeem

"Maar het gaat vooral om rijzadels", vertelt de wijkagent. "de reden is kennelijk winstbejag."

Hij adviseert ruimtes waar mensen paardenzadels bewaren te voorzien van een alarm met meerdere zones. Ook het aanbrengen van een track-and-trace-systeem in de zadels wordt geopperd.