Snollebollekes voor familiefeest naar Gelredome: iets rustiger van links naar rechts

De Gelredome is bekend terrein voor Snollebollekes (foto: archief).

BEST -

Kinderen vanaf zes jaar kunnen binnenkort eindelijk ook 'van links naar rechts' op dat o zo bekende nummer van Snollebollekes. De feestact uit Best kondigde zaterdag het eerste familievriendelijke concert aan, in het Gelredome in Arnhem. De koters konden vrijwel nooit een concert bijwonen omdat die doorgaans voor zestien jaar en ouder zijn.