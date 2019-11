10.000 fans genieten van ronkende motoren bij PreProloog Dakar in Eersel

Het was weer de favoriete dag van het jaar voor de liefhebbers van de Dakar Rally. Voorgaande edities waren in Valkenswaard, maar voor de allereerste keer moesten de liefhebbers van de PreProloog naar Eersel afreizen wat ongeveer 10.000 mensen deden.

Het strand in Eersel haalt het niet in vergelijking met de woestijn in Saoedi-Arabië, maar de coureurs konden zich prima uitleven op het rondje vol bulten en scherpe bochten. Helemaal zonder gevaar was het parcours niet, waardoor een aantal deelnemers onderuit ging of op hun kant terecht kwam.

De Dakar PreProloog is een demonstratiewedstrijd voor rallytrucks, -auto's, - motoren en -quads. Behalve vrijwel alle Nederlandse Dakar-deelnemers, waren ook veel deelnemers aan de Africa Eco Race en de Morocco Dessert Challenge van de partij.

Dakar voor het eerst in Midden-Oosten

De echte Dakar Rally wordt dit jaar van 5 januari tot 17 januari 2020 verreden in Saoedi-Arabië. Voor de eerste keer is het Midden-Oosten de plek waar de auto’s, motoren en trucks scheuren. In totaal doen er 26 Nederlandse teams mee aan de vernieuwde rally.

De vaste Brabantse deelnemer, Gerard de Rooy, doet vanwege een hernia niet mee. Hij is tweevoudig winnaar van het evenement.

