Kleding passen en nog even de teksten oefenen: figuranten Dickensfestijn zijn er klaar voor

In het kledingmagazijn van het Dickensfestijn was het zaterdag een komen en gaan van figuranten. Ze waren op zoek naar een juiste en vooral een historisch verantwoorde outfit. Voor de vijftiende editie van het Dickensfestijn in Drunen moeten honderdvijftig figuranten worden aangekleed, om half december terug te reizen naar het 19e eeuwse Victoriaanse tijdperk. Drunen verandert dan twee dagen in het Londen van de 19e eeuw, waar de gegoede bevolking (ook in kersttijd) neerkeek op de arme sloebers die nauwelijks rond konden komen.

Tijdens het Dickensfestijn in Drunen wordt het wereldberoemde verhaal van de gierige Ebenezer Sgrooge opgevoerd in de straten van het dorp.

In 2004 vond de eerst editie plaats. Destijds kwamen er rond de tweeduizend bezoekers op af. De 14e editie van vorig jaar trok ruim veertigduizend bezoekers en wat de 15e jubileumeditie gaat brengen is uiteraard nog maar afwachten. “Net als het verhaal van de kerstman, zijn de verhalen van Charles Dickens ook nooit uitverteld. Dat blijft boeiend, dat gaat nooit vervelen”, aldus voorzitter Maurice van der Steen.

Tim speelt 'het' straatschoffie

Onder de figuranten ook Tim, hij speelt al jaren een Londens straatschoffie en oefent nog even zijn rol. “Kranten te koop, wie wil er nog een krant kopen met het laatste nieuws uit Londen.” Het straatschoffie klinkt heel overtuigend.

“Wij willen dat de figuranten het enthousiasme overbrengen, maar het was geen fijne tijd”, legt voorzitter Maurice van der Steen uit. “Het was een tijd vol armoede. Ook daar moeten ze een rol in spelen. De arme sloebers en straatschoffies moet die armoede proberen over te brengen op de bezoekers.”

Hoe zat het ook alweer?

Het verhaal van Charles Dickens is een oud Victoriaans verhaal over de oude en verbitterde vrek: Ebenezer Sgrooge. In de nacht voor kerstmis ziet hij in een droom zijn leven voorbij komen en wordt hem een spiegel voorgehouden over zijn liefdeloze leven. Sgrooge komt tot inkeer en wordt uiteindelijk een beter mens.

Het Dickensfestijn in Drunen vindt plaats op zaterdagavond 14 en zondag 15 december