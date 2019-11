Medewerker Tilburgs café overvallen in keuken, pluk haar uit hoofd getrokken

Een medewerker van een café aan de Piusstraat in Tilburg is zaterdagavond overvallen door twee mannen. Dit gebeurde rond tien uur.

De medewerker was in de keuken aan het werk toen daar ineens een man kwam binnenlopen. Die eiste geld en begon te voelen in de broekzakken van de medewerker, maar die verzette zich.

Geld

Dit leidde tot een vechtpartij, waarbij een pluk haar uit het hoofd van het slachtoffer werd getrokken. De dader slaagde erin hem tegen de grond te gooien en geld mee te graaien uit de kassa. Daarna ging hij ervandoor.

Volgens de politie zou het gaan om een man van Marokkaanse afkomst. Hij wordt ongeveer 25 jaar oud geschat. Hij heeft kort zwart haar, een normaal postuur en is ongeveer 1,65 meter lang.

Lachgas

De hele tijd stond een handlanger van hem bij de bar. Die ziet er volgens de medewerker ongeveer hetzelfde uit. Het slachtoffer weet nog dat dader één met een ballon lachgas was binnengekomen.

