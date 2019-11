Pokémon GO leeft! In Breda verzamelen gamers uit heel Nederland

Uren reizen voor Pokémon GO in Breda

Jeroen heeft ruim drie uur in de trein gezeten, helemaal vanuit Leeuwarden. Jacyl komt uit Amsterdam. Thomas en zijn vrienden uit Rotterdam. Ze zijn allemaal naar station Breda gekomen om een Pokémon GO-toernooi te spelen. Het spel dat drie jaar geleden vooral in het nieuws kwam vanwege kinderen die pardoes in sloten liepen terwijl ze virtuele beestjes aan het vangen waren, heeft in de loop van de jaren een flinke schare fans opgebouwd.

Pokémon GO is dan ook uniek, vinden de fans. Het spel is zowel strategisch als sociaal. Om goed te worden heb je andere spelers nodig. Jacyl vertelt: "Je komt heel veel nieuwe mensen tegen en het is gezellig." Dat je daar een stukje voor moet reizen is geen probleem, vindt ook Jeroen: "Als je leuke dingen wilt doen, dan moet je tijd investeren. Dat is ook zo als je naar een voetbalwedstrijd gaat. Het maakt mij niet uit."

Gezond

Sebastiaan speelt vandaag een thuiswedstrijd, hij komt uit Breda. Hij stopt veel tijd in het spel: "Ik speel ongeveer drieënhalf uur per dag." Sebastiaan vindt het een uitkomst dat je een computerspel kunt spelen terwijl je buiten bent. De uren die hij speelt, zit hij vrijwel de hele tijd op zijn fiets. Daardoor is hij niet alleen een goede speler geworden, maar ook een stuk gezonder. "Ik ben 25 kilo afgevallen sinds ik Pokémon GO speel."

LEES OOK: Pokemon GO-hype voorbij? Voor deze Pokemonjagers niet

Winnaar

Vandaag spelen de fans in tweetallen toernooien tegen elkaar. De score wordt bijgehouden door de community master die aan het eind van de dag de winnaar bekendmaakt. Als de naam Thomas genoemd wordt, klinkt het in koor "Alweer!" De Rotterdammer wint heel vaak, maar kan het geheim van zijn succes niet precies benoemen. "Ik oefen heel veel en ik verdiep me in het spel. Misschien net dat kleine stukje meer dan de rest."

LEES OOK: Pokémon GO: de voordelen en de heldendaden

Uitbreiding

Ontwikkelaar Niantic heeft de afgelopen jaren het spel steeds verder ontwikkeld. Dit om ervoor te zorgen dat gevorderde spelers uitgedaagd blijven worden. Waar drie jaar geleden slechts honderdvijftig verschillende pokémon-figuren gevangen konden worden, zijn dat er inmiddels ruim zeshonderd.

Verder is Pokémon GO goed te spelen zonder dat je er veel geld aan uit moet geven. Sterker nog, als fanatieke speler hoeft het geen euro te kosten en kun je toch snel verder komen in het spel.