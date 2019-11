Aldi in Eindhoven overvallen door man met wapen en gezet postuur, niemand gewond

Op het filiaal van Aldi aan de Tongelresestraat in Eindhoven is maandagmorgen een gewapende overval gepleegd. Er raakte niemand gewond. Dit meldt de politie.

Volgens een Burgernetmelding is de dader een man van ongeveer 1,75 meter, heeft hij een gezet postuur en is hij donker gekleed. De politie adviseert mensen die de overvaller zien, hem niet te benaderen, maar wel de politie te bellen. De overval op de Aldi in Eindhoven werd tegen kwart over acht gemeld. De politie is met een onderzoek begonnen.