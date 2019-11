Dikke man met mes overvalt Aldi in Eindhoven en gaat er met geld vandoor

Volgens een Burgernetmelding is de dader een man van ongeveer 1,75 meter, heeft hij een gezet postuur en was hij donker gekleed. De politie adviseert mensen die de overvaller zien, hem niet te benaderen, maar wel de politie te bellen.



Er vandoor met buit

De overval op de Aldi in Eindhoven werd tegen kwart over acht gemeld. De politie is een onderzoek begonnen, zo is ze benieuwd naar camerabeelden. De man is er vandoor gegaan nadat hij de buit binnen had. Hij is weggelopen in de richting van de Parklaan.