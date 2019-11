Na dochter en blessures: Kim Dillen wil zich in april plaatsen voor de Olympische Spelen

"Mijn achillespees is weer belastbaar, maar ik zit nog wel met een andere blessure. Een pees in m'n bil is momenteel nog ontstoken en dat wil maar niet weggaan. De maand februari komt nog iets te vroeg, dus hebben we besloten om ons te focussen op de maand april", vertelt ze in het radioprogramma De Zuidtribune van Omroep Brabant. In welke stad het moet gaan gebeuren is nog onduidelijk.

Luister hier naar Kim Dillen in het programma De Zuidtribune

Kim Dillen in de Zuidtribune

Zwangerschap

Ruim anderhalf jaar geleden werd Kim moeder van een dochter. Het is haar toch tegengevallen wat dat met haar doet. "Mijn lijf is veel veranderd vergeleken met voor de zwangerschap. Het blijft een zoektocht''.

Presteren zal moeten

Ze kwalificeert zich voor de Olympische Spelen als ze een tijd loopt binnen de 2 uur, 28 minuten en 30 seconde. Of het gaat lukken blijft de vraag. Haar poging in de marathon van Eindhoven liep minder goed af. Ze stapte na 30 kilometer uit de marathon om zo de schade te beperken. "Ik liep niet op schema dus was deze keuze het beste." Nu kan ze in alle rust naar haar mogelijke kwalificatie in april toewerken.