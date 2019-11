'Dit is een overval', jongens (14) jagen winkelpersoneel stuipen op het lijf

Twee jongens van veertien hebben zondagmiddag personeel van een winkel aan de Frederikstraat in het centrum van Tilburg flink laten schrikken. Ze wilden de zaak overvallen, of zo leek het althans. Een van de twee droeg een masker en hij riep: "Dit is een overval." De andere knaap filmde hem.

Een Tilburger van 48 die in de zaak was, raakte niet in paniek en hij stuurde de jongens weg. Toen ze buiten waren, zeiden ze dat het om een geintje ging. De politie geloofde het niet en hield ze aan. De al dan niet serieuze poging was rond kwart over vier. Volgens de politie reageerde het personeel erg geschrokken.

Kans op Halt-straf

Agenten konden de twee jongens op het Hendrikhof aanhouden nadat ze camerabeelden hadden gezien. De verdachten zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek. Ze riskeren een alternatieve straf via Bureau Halt.