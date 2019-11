Toch tractoren op de vluchtstrook van de A2 tijdens boerenprotest

De rechterrijstrook van de A2 van Den Bosch richting Utrecht is maandagmiddag korte tijd dicht geweest vanwege demonstrerende boeren met hun trekkers. De tractoren stonden vlak bij de vluchtstrook. Voor de veiligheid werd daarom één rijstrook af te sluiten, zo meldt de ANWB.

Verkeer tussen Rosmalen en afrit Kerkdriel moest rekening houden met tien minuten vertraging. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Rijkswaterstaat waarschuwde automobilisten voor de demonstrerende boeren. "Weggebruikers moeten alert zijn en hun rijgedrag indien nodig aanpassen. De aanwezigheid van de tractoren en daarbij behorende spandoeken kan het verkeer afleiden", aldus Rijkswaterstaat.

In heel Brabant actie

De boeren voeren maandag vanaf halfeen in het hele land actie met hun trekkers bij op- en afritten langs de snelweg. Ook in Brabant staan veel boeren langs de snelwegen.

Omroep Brabant kreeg maandagmiddag onder meer foto's en appjes uit Ulvenhout, Liessel, Eersel, Oirschot, Wagenberg, Etten-Leur, Bavel, Den Bosch, Moergestel, Leende, Geldrop, Ulvenhout, Veghel en Tilburg met demonstrerende boeren.