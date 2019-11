Marco Borsato en goudsmid Bas Verdonk veranderen machinegeweer in armband

Bas Verdonk, in het dagelijks leven goudsmid en ontwerper van sieraden, ziet in de ontmanteling van een oorlogswapen voor een armband wel een mooie symboliek.

"We hebben een gebruikt geweer letterlijk uit de conflictzone gehaald en we brengen het terug als een mooi sieraad dat ook nog eens geld oplevert voor slachtoffers in een oorlogsgebied. Van de opbrengst kunnen we psychische en sociale steun geven en onderwijs aanbieden in die gebieden waar kinderen het zo moeilijk hebben."

De armband kost 129 euro, terwijl er jaarlijks enkele 'bedels' zullen worden aangeboden die 59 euro kosten. De eerste is gemaakt door Marco Borsato, voor de volgende staan volgens volgens Verdonk al volop 'illustere vrienden van War Child' te wachten om hun bijdrage te leveren.

'Geen strijkstok'

"Ik mag nog niet zeggen wie, maar grote namen van het kaliber Marco Borsato hebben al aangegeven dat ze graag hieraan willen meewerken. De Bracelet blijft vijf jaar in de collectie van de juwelier en twee keer per jaar komt er een nieuwe 'bedel'. De eerste is dus van Marco en hij heeft als thema 'Peace, Love and Music' gekozen. Binnenkort kan ik vertellen wie de tweede gaat maken."

Verdonk wil benadrukken dat van de opbrengst niks aan de strijkstok blijft hangen. Iedereen die erbij betrokken is doet dat kosteloos.

"Niemand verdient er iets aan. Voor Marco en mij is het vrijwilligerswerk. We vinden het belangrijk dat we transparanter dan glas zijn. Ook de 200 juweliers die het gaan verkopen doen dat zonder winst te maken."

Onder de indruk

Bas Verdonk leerde Marco Borsato kennen bij een tv-programma waar ze beide betrokken bij waren. Daar raakte hij ook onder de indruk van de verhalen van de zanger die regelmatig voor War Child oorlogsgebieden bezoekt.

"Zijn verhalen daarover raken mij altijd diep. Toen ik nadacht om ook een steentje bij te dragen kwam ik hier op uit. Met gebundelde krachten, ook vanuit de sieradenbranche, hebben we een mooi sieraad gemaakt dat hopelijk veel kan bijdragen aan het goede werk van War Child."