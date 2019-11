Liggen er nog meer wildklemmen in de bossen bij Waalre? 'Hier wil je niet tussenkomen'

De schrik zit er goed in, in Waalre en omgeving. Jeugdleden van de plaatselijke scouting vonden afgelopen weekend in de bossen bij Waalre een wildklem. Het gevaarlijke ding lag, bedekt met bladeren, vlakbij een wandelpad. De gemeente gaat de komende tijd extra controleren in de bossen. "Gelukkig is 'ie niet in mijn voet terechtkomen. Maar dit is niet zoals het hoort."

Recreanten die maandag onder een blauwe hemel frisse boslucht op komen snuiven, geven aan extra op hun hoede te zijn na de vondst. "Ik probeer een beetje extra uit te kijken, zeker met wandelen hier in de omgeving." Een ander: "Ik was wel heel erg verrast. Het is best wel drukbezocht, dit bos. En dan vraag ik me af, waar wordt überhaupt op gejaagd. Volgens mij zit hier niet zo heel veel, hooguit een reetje dat weleens gezien hebben. Maar verder....ik snap het gewoon niet zo goed.

'Wil je niet tussenkomen'

"Een mollenklem is ongeveer hetzelfde, daar wil je ook niet met je handen tussenkomen. Zelfs eens muizenklem niet", zegt een meneer. En een hardloper zegt, al is het met een lach: "Ik ga wel voorzichtiger rondlopen nu, in afwachting of er nog meerdere klemmen gevonden worden."

Een buitengewoon opsporingsambtenaar gaat extra rondjes lopen in het bosgebied. Ziet hij iets opvallend, zoals een grote hoop bladeren die bij elkaar geveegd lijkt, dan prikt hij daarin met een stok. Hoort hij dan 'tsjak', dan is het foute boel.