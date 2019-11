Kunst op zonnepanelen maakt Kameleon Solar in Roosendaal meest duurzame bedrijf in West-Brabant

“Natuurlijk ben ik trots, maar we hebben nog heel wat stappen te maken en daar kijk ik naar uit”, aldus een bescheiden directeur Guust Verpaalen. Zijn bedrijf ontwikkelde een techniek om panelen die elektriciteit opwekken ook te bedrukken. Bij Kameleon Solar werken toptalenten samen met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden.

Kleurpanelen

De kleurpanelen die in Roosendaal van de band rollen, zijn vooral bedoeld voor bevestiging aan gevels van hoge gebouwen: “Wij zagen dat architecten die lelijke zwarte zonnepanelen niet aan de gevel wilden hangen. Met onze techniek is het mogelijk om zonne-energie te integreren in gebouwen op een esthetisch verantwoorde manier.”

De oude kloostertuin afgebeeld op zonnepanelen. (Beeld: wUrck architecten)

De zonnepanelen sieren de gevels van gebouwen in de Scandinavische landen, het Midden-Oosten maar ook dichter bij huis in Roosendaal zijn ze straks te bewonderen. Bij de verbouwing van het voormalig klooster Mariadal komen panelen met een afbeelding van twee nonnen in de oude kloostertuin.

Groene afbeeldingen

Volgens Guust zijn er in eigen land nog meer mogelijkheden: “Nederland is een klein land dus moeten we voorzichtig zijn met de invulling van het landschap. We zijn daarom nu bijvoorbeeld bezig met ‘zon op dijken’. Hierbij maken we bepaalde groene afbeeldingen op de binnendijken waarbij ook energie wordt opgewekt op een mooie manier.”

Zonnepanelen op de gevel van een kantoorpand. (Foto: Kameleon Solar)

Er zijn inmiddels zeventien bedrijven in Brabant en Zeeland die een Groene Pluim hebben gekregen. “Het is mooi om te zien dat een bedrijf in een paar jaar tijd zich zo heeft ontwikkeld”, zegt voorzitter Peter van den Eijnden van de Groene Pluim. “De winnaars komen regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen. De verschillen die er zijn, zijn meteen ook de sterke kanten. Ze kunnen enorm veel van elkaar leren. Alleen kom je er nooit, je hebt elkaar echt nodig.”

Energietransitie

“In Nederland wordt veel gesproken over energietransitie maar feit is dat we nummer zeventien zijn in de wereld. We praten er veel over maar we doen nog te weinig.”