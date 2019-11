Burgemeester Mikkers van Den Bosch vergezelt FC Den Bosch naar KNVB en minister

Het gesprek komt er vanwege de racistische ongeregeldheden tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior, waarbij Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira het mikpunt was van kwetsend taalgebruik vanaf de tribunes.

Verontwaardiging

Dat leidde tot veel verontwaardiging in binnen- en buitenland en een actie op alle Nederlandse voetbalvelden waarbij kenbaar werd gemaakt dat er voortaan bij racisme en discriminatie op de tribunes of op de velden niet meer door gevoetbald wordt.

FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten had maandagochtend een gesprek met burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch over de problemen met zijn club. Afgesproken is zoveel mogelijk samen te werken in een plan van aanpak dat de club wil opstellen om herhaling in de toekomst uit te sluiten.

Onderzoek naar verantwoordelijkheid

Ondertussen zijn ook de onderzoeken in volle gang om in kaart te krijgen wat er precies op de tribunes gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk was. FC Den Bosch doet, zoals dat gebruikelijk is, zelf onderzoek naar de gebeurtenissen. Parallel hieraan verricht ook het Openbaar Ministerie onderzoek en beschikt inmiddels over alle beelden die kunnen helpen om de daders op te sporen.

FC Den Bosch heeft KNVB en politie gevraagd of zij, vanuit hun netwerk, kunnen bemiddelen bij het inschakelen professionals die racisme en discriminatie op de tribune kunnen vaststellen. Vanwege de moeilijke en delicate kwestie merkt de club dat de door hen benaderde externe deskundigen hier hun handen niet aan willen branden.