Racistisch gejoel bij FC Den Bosch wordt wereldnieuws

De racistische spreekkoren zondag bij FC Den Bosch - Excelsior Rotterdam is uitgegroeid tot wereldnieuws. Vrijwel alle internationale persbureaus besteden er aandacht aan, ook de Amerikaanse zender CNN kwam met een uitgebreid verhaal.

Het slachtoffer van de racistische uitingen, Ahmad Mendes Moreira van Excelsior, wordt uitgebreid geciteerd met zijn eerste reactie die hij deed bij FOX Sports. Ook wordt melding gemaakt van het feit dat FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven hem aanvankelijk een 'zielig mannetje' noemde. De coach nuanceerde dat later.

Persbureau Reuters bracht een groot artikel, opgehangen aan het gegeven dat het Openbaar Ministerie een onderzoek instelt. Ook hier werd Mendes Moreira aan het woord gelaten. Het Duitse DPA spreekt van een 'racismeschandaal' in de Nederlandse eerste divisie. "Zodra Mendes Moreira aan de bal was werden er liederen over 'Schwarzen Peter' gezongen", meldt het persagentschap.

LEES OOK: 'Verder voetballen was niet verantwoord', scheidsrechter over staken FC Den Bosch-Excelsior