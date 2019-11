Dode bij ongeval op N279, weg bij Beek en Donk uren dicht geweest

BEEK EN DONK -

De N279 bij Beek en Donk is dinsdagmorgen in beide richtingen bijna vier uur afgesloten geweest. Dit kwam door een ongeluk, waarbij de bestuurder van een auto om het leven kwam. De wagen was op de verkeerde weghelft terecht gekomen en frontaal op een bestelbusje gebotst. De vijf mensen die in dat busje zaten, raakten lichtgewond.