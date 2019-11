Mountainbiker (53) omgekomen na aanrijding met auto in Luyksgestel

Bij een ongeluk op de Runderbochten in Luyksgestel is dinsdagochtend een 53-jarige mountainbiker uit die plaats om het leven gekomen. De fietser werd van achteren aangereden door een auto, bestuurd door een 19-jarige man.

Twee ambulances kwamen ter plaatse. Ook omstanders zouden nog hebben geassisteerd bij de reanimatie, maar dit mocht niet meer baten. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar landde uiteindelijk niet. De weg werd afgesloten voor onderzoek door de politie.

Rijbewijs ingenomen

De exacte toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. De auto belandde na de aanrijding in de sloot. Het rijbewijs van de automobilist is ingenomen.