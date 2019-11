Geredde buizerd op A16 toch overleden: 'Hij had te veel open botbreuken'

ZUNDERT -

De buizerd die afgelopen zondag op de A16 bij Zevenbergschen Hoek werd gered door een weginspecteur, is alsnog overleden. De vleugel was op meerdere plekken gebroken en zelfs als deze gespalkt zou worden, had de vogel nooit meer kunnen vliegen. Vogelrevalidatiecentrum Zundert heeft daarom besloten het dier in te laten slapen.