Jongen en meisje zwaar mishandeld in Oss: 'Ik dacht dat ze hem dood zouden schoppen'

Een jongen en zijn vriendin zijn vorige week zondag na een avondje stappen zwaar mishandeld op de Molenstraat in Oss. Ze probeerden een ruzie te sussen, waarna ze belaagd werden door vier à vijf personen. Er volgde een mishandeling die zo ernstig was, dat het meisje ervan overtuigd was dat ze haar vriend zouden doodschoppen.

De jongen kreeg meteen een klap, waardoor hij op de grond viel. Vervolgens sloegen en trapten zijn belagers hem meerdere keren hard tegen zijn hoofd en lichaam.

Harde klap

In een poging een einde te maken aan het geweld, begon zijn vriendin te schreeuwen. Ook zij kreeg daarop een harde klap tegen haar hoofd. Het meisje kwam ten val en liep een whiplash, hersenschudding, gekneusde kaak en een gekneusd jukbeen op.

Opnieuw tegengehouden

Uiteindelijk kon het stel wegkomen. Maar op de Spoorlaan, vlakbij het station, werden zij opnieuw tegengehouden door waarschijnlijk dezelfde personen. Ze werden bedreigd.

Uiteindelijk vertrok de groep. De twee belden totaal overstuur een van hun ouders om hen op te komen halen. In alle commotie vergaten ze om direct de politie te waarschuwen.

De politie is op zoek naar getuigen. De mishandeling vond rond drie uur 's nachts plaats ter hoogte van de Praktijk voor Chiropractie aan de Molenstraat in Oss. Tips kunnen worden doorgebeld via 0900-8844, of anoniem via 0800 - 7000.