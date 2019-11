Moeder woedend op 'opa' die haar dochter (12) misbruikte: 'Ik walg van je'

“Rot maar lekker weg in je cel. Ik haat je, ik walg van je”. Een woedende moeder van een 12-jarig Tilburgs meisje sprak dinsdag in de rechtszaal in Breda de man toe die haar dochter seksueel misbruikte. De 66-jarige Peter J. hoorde vandaag vijf jaar cel eisen en TBS met dwangverpleging.

J. was de buurman van het gezin, die graag een opa wilde zijn voor de buurkinderen, omdat die geen grootvader meer hadden. De familie vertrouwde hem en vertrouwde zelfs de kinderen van 11 en 12 aan hem toe. Hij paste op en deed leuke dingen met hen. De ouders wisten niet dat J. al twee keer eerder was veroordeeld voor zedendelicten. Zo werd hij in 2011 in België veroordeeld tot 6 jaar cel.

De man wordt er nu van verdacht filmpjes te hebben gemaakt waarbij het 12-jarige meisje seksuele handelingen bij haar surrogaat-opa en bij haarzelf. Die filmpjes werden gemaakt in een auto en een schuurtje en live gestreamd op internetsite Periscope.

'Heel fout'

Volgens J. werden de filmpjes gemaakt op initiatief van het meisje. Zij vond het leuk dat ze veel reacties en hartjes van kijkers kreeg en daarom liet de verdachte het toe. “Dat was heel fout”, zegt de verdachte in tranen. “Ik weet niet waarom ik er geen weerstand aan kon bieden. Ik snap het niet. Ik heb geen behoefte aan seks met een meisje van 12 jaar. Ik wilde alleen een opa voor haar zijn.”

Maar volgens de officier van justitie is J. een wolf in schaapskleren. “Hij speelde lange tijd de leuke en aardige opa, tot hij toe kon slaan. Hij heeft het meisje aangezet tot het maken van het filmpje.” Op de telefoon en computer van verdachten werden ook honderden filmpjes en video’s gevonden met kinderporno.

'Mijn dochter heeft nachtmerries'

Volgens de moeder van het meisje is haar kind voor het leven getekend. “Ze vertrouwt niemand meer, durft niet alleen te gaan slapen en heeft nachtmerries.” De vader van het gezin is zijn baan kwijtgeraakt, omdat hij niet meer kan werken.

“Ik ben schuldig, en ik wil geholpen worden”, zegt J. geëmotioneerd. Zijn advocaat wil daarom een veel kortere gevangenisstraf, zodat er snel een behandeling kan beginnen voor zijn cliënt.

De rechtbank doet uitspraak op 10 december.