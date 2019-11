'Als je overal heen gaat, dan daar ook': Kim scoort tickets voor concert Guus Meeuwis in New York

Op Sydney na. Dat vond ze echt te ver. Maar verder miste Kim Vermeulen de afgelopen jaren geen enkel buitenlands concert van Guus Meeuwis. Toen de Tilburgse zanger dinsdag zijn nieuwste buitenlandse gig in New York bekendmaakte, twijfelde de 41-jarige vrouw uit Bakel dan ook geen seconde. Als één van de allereerste liefhebbers verzekerde ze zich van twee toegangskaarten. ‘Dat moest gewoon.’

Vermeulen is op 23 oktober 2020 dus één van de 1500 gelukkigen die het concert in Webster Hall mag meemaken. En ze had de kaartjes al voordat Meeuwis het concert aankondigde bij De Wereld Draait Door.

Meeuwis’ trouwste aanhangers, waar Vermeulen zeker toe behoort, hadden eerder op dinsdag namelijk al een scheurkalender van en over de Tilburgse zanger op de mat gekregen. Op 23-10 stond het concert in New York al aangekondigd. Ze boekte zonder enige twijfel.

Blij

“Dat moest. Als je overval heen gaat, dan daar ook. Ik ben al sinds 2005 een groot liefhebber van Guus. Het zijn leuke teksten. Het is goede feel good muziek waar je je in herkent. En zijn optredens zijn altijd een feestje. Sommige mensen worden blij van paardrijden of weet ik wat, ik word blij van Guus.”

Meeuwis weet nu bovendien dat hij al tenminste twee kaarten heeft verkocht, want Kim reist niet alleen naar de Big Apple. Lachend: “Ik ga met m’n vriend. Die vindt Guus wat minder, maar ja, New York is ook bijzonder hè.”