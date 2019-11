Freddy Janssen zou toch vermoord zijn omdat hij politie-informant was

Het lichaam van Janssen werd in stukken gevonden in het Markkanaal (archieffoto: SQ Vision).

De 51-jarige Freddy Janssen uit Valkenswaard is in 2015 waarschijnlijk toch vermoord. Uit eerder onderzoek werd geconcludeerd dat de man zelfmoord had gepleegd. Dat zou hij in het bijzijn van drugs- en wapenhandelaar Jan B. uit Hulten hebben gedaan, waarna zijn lichaam werd gedumpt in het Markkanaal in Den Hout. Nu wordt gevreesd dat het hij is vermoord omdat hij politie-informant was.

Het Team Criminele Inlichtingen denkt iemand hem heeft vermoord vanwege zijn banden met de politie. De politie begint een nieuw intern onderzoek, zo meldt het AD woensdag.

Het lichaam van Freddy Janssen, een voormalig No Surrender-lid, werd in juni 2015 in stukken gesneden en in kooien met gaas gedumpt in het Markkanaal bij Den Hout. De kooien waren verzwaard met keien.

Uit telefoongegevens bleek dat Janssen als laatste contact met Jan B. had gehad. De mannen hadden afgesproken in Oosterhout om te gaan proefschieten in een bos. De politie meldde altijd dat Janssen zichzelf van het leven heeft beroofd met een vuurwapen van B. Nu worden daar dus vraagtekens bijgezet.

Jan B. uit Hulten werd in eerste instantie veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het laten verdwijnen van het lijk van Janssen. Later oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dat er onvoldoende bewijs was dat B. bij het wegmaken betrokken was.

Onprofessioneel met informant omgesprongen

Bronnen binnen het Team Criminele Inlichtingen vrezen volgens het AD dat zijn samenwerking met de politie de Valkenswaarder fataal is geworden. Ze vinden dat er onprofessioneel met de informant is omgesprongen.

De Landelijke Eenheid van de politie, waaronder het TCI valt, wil volgens AD niet bevestigen dat Freddy Janssen informant was.