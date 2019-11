Politie-informant uit Valkenswaard werd in stukken gesneden en in rivier gedumpt, nieuw onderzoek

Het lichaam van Janssen werd in stukken gevonden in het Markkanaal (archieffoto: SQ Vision).

Een politie-informant, de 51-jarige Freddy Janssen uit Valkenswaard, blijkt in 2015 in stukken te zijn gesneden en in een rivier gedumpt. Hoewel uit eerder onderzoek bleek dat de man zelfmoord had gepleegd, wordt nu binnen het Team Criminele Inlichtingen gevreesd dat zijn band met de politie hem fataal is geworden. De politie begint een nieuw intern onderzoek, zo meldt het AD woensdag.

Het lichaam van Freddy Janssen, een voormalig No Surrender-lid, werd in juni 2015 in stukken gesneden en in kooien met gaas gedumpt in het Markkanaal bij Den Hout. De kooien waren verzwaard met keien.

LEES OOK: Lichaam gevonden in Markkanaal bij Den Hout: politie onderzoekt of er sprake is van misdrijf

Jan B. uit Hulten werd in eerste instantie veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het laten verdwijnen van het lijk van Janssen, maar later werd dit ingetrokken en oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dat hij niet schuldig was.

Onprofessioneel met informant omgesprongen

Bronnen binnen het Team Criminele Inlichtingen vrezen volgens het AD dat de samenwerking met de politie de Valkenswaarder fataal is geworden. Ze vinden dat er onprofessioneel met de informant is omgesprongen.

De Landelijke Eenheid van de politie, waaronder het TCI valt, wil volgens AD niet bevestigen dat Freddy Janssen informant was.