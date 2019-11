Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaargewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een boom botste. Het ongeluk gebeurde op de N631, de Vijf Eikenweg tussen Rijen en Oosterhout.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De auto raakte zwaarbeschadigd.

De weg was enige tijd afgesloten voor verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de auto weg getakeld.