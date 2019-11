Plofkraak ABN AMRO treft ook pastorie aan de overkant, 'Het was een enorme vuurbal'

"Ik werd wakker van de eerste klap en toen ik daarna uit het raam keek, zag ik de tweede explosie. Het was een vuurbal. Alles vloog over straat." De ochtend na de plofkraak ligt de straat bezaaid met glasscherven. Ook in de pastorie ligt alles vol met glas. "Zelfs de bloempotten zijn omvergeblazen", zegt Van de Wouw.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties

Na de explosies belde hij eerst 112, kleedde zich toen aan en ging naar buiten. Daar trof hij een grote puinhoop aan. "Waarschijnlijk heeft de drukgolf veel schade aangericht aan de overkant van de straat", zegt hij.

Gerry heeft de daders wel gezien, maar hij herkende ze niet. "Ik had mijn bril niet op en bovendien was het hartstikke donker."

'Alsof er een bom explodeerde'

Ook de eigenaar van Cafetaria Eethuis Jochems naast het bankfiliaal, werd ruw uit zijn slaap gewekt. "Mijn vrouw en ik zaten rechtop in ons bed", vertelt hij. "De eerste klap viel nog mee, maar de tweede klap was zo hard dat alles trilde. Het was echt raak, alsof er een bom explodeerde."

Het stel woont boven de zaak. Hun kleinzoon logeerde afgelopen nacht toevallig bij hen, maar gelukkig sliep hij door alles heen.

Omwonenden moesten na de explosies hun huizen verlaten. Ze zijn opgevangen in een eetcafé in de buurt. Ook medewerkers van supermarkt Dirk en drogist de Trekpleister mogen woensdagmorgen voorlopig nog niet de winkels in vanwege onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Zij wachten in een nabijgelegen café af.

'Mijn vrouw heeft ze betrapt'

"Een half jaar geleden hebben ze het ook geprobeerd, maar dat is toen mislukt", vertelt meneer Jochems. "Mijn vrouw heeft ze toen betrapt", vertelt de cafetariabaas. "Zij was 's nachts wakker en deed het rolgordijn omhoog. Toen zijn ze ervandoor gegaan. Maar nu zijn ze toch teruggekomen."

Of zijn cafetaria is beschadigd, moet de cafetariabaas nog bekijken. "Ik heb even snel gekeken, maar toen moesten we vertrekken van de politie."

Gerry van de Wouw van het parochiebestuur hoopt dat pinautomaat nu niet definitief verdwijnt. "Dat zou een gemis zijn voor de winkelstraat en de bewoners."