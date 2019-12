Rennende kerstmannen en de bende van Fagin, en nog meer tips voor een superweekend!

Gps-wandelspeurtocht in Deurne (zaterdag)

Een landkaart kun je zaterdag thuislaten bij de wandelspeurtocht die vertrekt vanuit Natuurpoort De Peel. Bij de start krijg je een gps-apparaat. De coördinaten op het apparaat gidsen je door het Peelgebied tussen Deurne en Griendtsveen. Onderweg krijgen de deelnemers allerlei opdrachten voor de kiezen. De wandeling duurt zo’n twee uur en is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. De speurtocht is overigens ook in de avonduren te boeken (zaklamp en fluorescerende hesjes zijn aanwezig). De speurtocht, vertrek aan het Leegveld in Deurne, kost vijf euro. Er zijn voldoende parkeerplaatsen. Plan hier je route.

Santa Run in Geertruidenberg (zaterdag)

‘Ho-ho-ho’, zaterdagmiddag rennen of wandelen weer honderden kerstmannen door Geertruidenberg voor de Santa Run. De start is om 15.15 uur (wandelaars) en 15.30 uur (hardlopers) op het Heereplein. Voorafgaande aan de start is er een gezamenlijke warming-up, een bootcamp en draait dj Willem de Wijs dansmuziek om de spieren alvast los te maken. De finish is op De Markt in Geertruidenberg, waar ook een Winterfair is te bezoeken. De Santa Run wordt georganiseerd door de Rotary Club Geertruidenberg en de opbrengst gaat naar de Nierstichting. Deelname aan de Santa Run kost tien euro en dat is inclusief een outfit voor een kerstman. Kom je met het openbaar vervoer, neem dan vanuit Oosterhout buslijn 326.

Dickensfestijn in Wintelre (zaterdag en zondag)

Wandel door de grote poort met poortwachters in Wintelre en je stapt ongeveer 150 jaar terug in de tijd van schrijver Charles Dickens. In de straten komen de verhalen van de schrijver tot leven: kwakzalvers, bedelaars, veldwachters, schoenpoetsers, de bende van Fagin en een groep demonstrerende vrouwen. Grote kans dat je ook de gierigaard Ebenezer Scrooge tegen het lijf loopt. Het Dickensfestijn is te bezoeken op zaterdag (14.00-19.00 uur) en zondag (12.00-18.00 uur). De entree is 3,00 euro. Reis je met openbaar vervoer? Vanaf station Eindhoven rijdt buslijn 403 (overstappen in Veldhoven op buslijn 292) naar Wintelre.

Een ode aan ABBA in Eersel (zondag)

Levende legenden, zo mogen de leden van ABBA ( Agneta, Bjorn, Benny en Anni-Frid) wel worden genoemd. In de Muzenval in Eersel brengt de band Abba Fever dan ook een eerbetoon aan de legendarische Zweedse band. Sluit de ogen en de muziek is niet van echt te onderscheiden. Natuurlijk komen alle hits voorbij: Mamma Mia, Take a chance on me, Voulez-vous, Dancing Queen en Waterloo, het nummer waar het allemaal mee begon. Het wordt ongetwijfeld een meezingavond die zijn weerga niet kent. Je vindt Theater de Muzenval aan de Dijk in Eersel. Het concert, entree 18 euro, begint om 18.30 uur en duurt tot 23.00 uur. Vanuit Eindhoven rijden de buslijnen 19 en 319 naar Eersel.

Van Gogh voor intimi in Nuenen (zondag)

Nuenen en Van Gogh worden vaak in één adem genoemd. Maar liefst veertien locaties in Nuenen en omgeving komen terug in zijn schilderijen. Met het arrangement Van Gogh voor intimi treedt u in de voetsporen van de schilder die een deel van zijn leven in Nuenen woonde. Na een bezoek aan het museum Vincentre, Berg 21 in Nuenen, ga je met een gids op pad. De tocht voert langs de (schilder)locaties en Salon NuneVille, het huis van de geliefde van Van Gogh. Om 15.00 uur vertrekt de wandeltocht met de gids. Aangeraden wordt om vooraf het museum te bezoeken, bijvoorbeeld vanaf 13.30 uur. Deelname aan het arrangement bedraagt 18,50 euro voor volwassenen en 8,75 euro voor jongeren van zes tot en met zeventien jaar (alles inbegrepen). Wil je deelnemen, meld je dan hier aan. Dit is de route naar het museum met de auto of met het openbaar vervoer.

