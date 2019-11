Guus Meeuwis belooft Brabantse rock and roll in The Big Apple: 'Bierbrouwers zijn al gewaarschuwd'

Guus Meeuwis is verheugd op zijn concert in The Big Apple

"Ouderwetse Brabantse rock and roll in The Big Apple", zo omschrijft Guus Meeuwis zijn opkomende concert in New York. De Tilburgse zanger vertelt verheugd hoe hij volgend jaar op hetzelfde podium staat waar Bob Dylan ooit zijn eerste nummer opnam. ''Het is een waanzinnig sfeervolle tent.''

''Ik moet mezelf nog regelmatig in mijn arm knijpen, maar het gaat echt gebeuren", vertelt de zanger woensdagochtend op de radio van Omroep Brabant. Meeuwis maakte dinsdag bekend dat hij in oktober 2020 geboekt staat in het iconische theater Webster Hall, in het centrum van Manhatten. Voor een lege zaal hoeft hij zich in ieder geval nu al geen zorgen te maken. ''Er komen al veel berichten binnen van mensen die er bij willen zijn. Het is niet naast de deur en er zal zeker voor gespaard moeten worden. Het is echter zeker wel de moeite waard om dit avontuur mee te maken."

Bierbrouwers gewaarschuwd

De Brabander komt in illuster rijtje muzikanten dat heeft mogen schitteren in de Webster Hall. Raplegende Jay-Z mocht dit jaar het theater heropenen, na een renovatie van tien miljoen dollar. Ook Elvis Pressley, Frank Sinatra en Metallica stonden op de planken van het bijzondere theater. Meeuwis noemt het gebouw het Paradiso van New York. "Als je aan een concert in New York denkt, komt het gigantische Madison Square Garden misschien in je op. Je moet echter reëel zijn, ook al heb je grote dromen. Het biedt plaats aan 1.500 honderd man. Je kunt bijna iedereen in de ogen aankijken, daar houd ik wel van.

De lokale bierbrouwer is al geattendeerd op het concert, grapt Meeuwis. ''We hebben dat in Londen, Parijs en Australië gedaan. En we blijven het zeggen: Bestel alles maal twee."