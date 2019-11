Koning Willem-Alexander onder de indruk van het vernieuwde Kamp Vught

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend in Vught het vernieuwde herinneringscentrum van Nationaal Monument Kamp Vught geopend. Dat onderging een ingrijpende verbouwing en is nu weer helemaal bij de tijd. Paul Blokhuis die ooit in Vught gevangen zat, was erbij en hoopt dat nu nog meer jongeren het museum bezoeken.

Koning Willem-Alexander kreeg na de symbolische openingshandeling een rondleiding door de nieuwe tentoonstelling en ging in gesprek met oud-gevangenen. "Dit jaar herdenken we 75 jaar vrede en vrijheid. Loze en abstracte begrippen als niet plekken als Kamp Vught hebt die je laten zien hoe het is als je geen vrijheid hebt", vertelt de koning.

Paul Blokhuis was een van die mensen die hun vrijheid kwijtraakten in de oorlogsjaren. Hij zat van januari tot en met september 1943 in het SS-concentratiekamp waarna hij werd doorgevoerd naar Auschwitz. "Deze nieuwe tentoonstelling is heel belangrijk en ik hoop dat hij de jongelui nog meer aanspreekt."

De nieuwe, permanente expositie heet 'Kamp Vught: 32.000 verhalen en zeven seizoenen' en verwijst naar de 32.000 mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kamp Vught gevangen hebben gezeten. Zeven seizoenen is de periode dat de grootste gruwelijkheden plaatsvonden in het concentratiekamp.

Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken om de gebeurtenissen in het SS-concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht te brengen. Ook is er een nieuwe aanbouw zodat de vele bezoekende scholen en groepen apart binnen kunnen komen.

'Indringend overbrengen'

Directeur Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught gaf eerder al aan dat het hoog tijd werd om de permanente tentoonstelling te vernieuwen.

"Onze vorige tentoonstelling dateert al uit 2002. Inmiddels zijn we weer veel verder met techniek en we hebben veel meer verhalen en middelen om dat indringend over te brengen. Vandaar de noodzaak voor de nieuwe expositie."

Mooie traditie

Dat koning Willem-Alexander de tentoonstelling opende, past voor hem in een mooie traditie. "Want zijn moeder, toen nog koningin Beatrix, opende in 1990 het eerste Monument en zijn opa, prins Bernhard, was in 2002 aanwezig bij de opening van het gebouw waar we nu zijn", vertelt Van den Eijnde.

De directeur was aangenaam verrast dat ondanks de het strakke tijdschema en de protocollen, de koning toch echt met hem in gesprek ging over het kamp. "Hij wist er al veel van en het onderwerp gaat hem aan het hart. Dat heeft hij al eens bij een eerdere ontmoeting gezegd."

De expositie 'Kamp Vught: 32.000 verhalen en zeven seizoenen' in het vernieuwde herinneringscentrum kan vanaf donderdag door het publiek worden bezocht. Van den Eijnde heeft de ambitie om jaarlijks 100.000 bezoekers te trekken, dat waren er rond 75.000.