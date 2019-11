Koning Willem-Alexander opent nieuwe expositie Nationaal Monument Kamp Vught

Koning Willem-Alexander is in Vught om het vernieuwde herinneringscentrum van Nationaal Monument Kamp Vught officieel te openen. De nieuwe expositie gebruikt de nieuwste technieken om de gebeurtenissen in het SS-concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht te brengen.

Koning Willem-Alexander krijgt na de symbolische openingshandeling een rondleiding door de nieuwe tentoonstelling en gaat in gesprek met oud-gevangenen. De nieuwe, permanente expositie heet 'Kamp Vught: 32.000 verhalen en zeven seizoenen' en verwijst naar de 32.000 mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kamp Vught gevangen hebben gezeten. Zeven seizoenen is de periode dat de grootste gruwelijkheden plaatsvonden in Kamp Vught.

Bij de opening zijn behalve tal van oud-gevangenen onder meer ook staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS en Commissaris van de Koning Wim van de Donk aanwezig.

'Indringend overbrengen'

Directeur Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught gaf eerder al aan dat het hoog tijd werd om de permanente tentoonstelling te vernieuwen.

"Onze vorige tentoonstelling dateert al uit 2002. Inmiddels zijn we weer veel verder met techniek en we hebben veel meer verhalen en middelen om dat indringend over te brengen. Vandaar de noodzaak voor de nieuwe expositie."

Mooie traditie

Dat Koning Willem-Alexander de tentoonstelling opent, past voor hem in een mooie traditie. "Want zijn moeder, toen nog koningin Beatrix, opende in 1990 het eerste Monument en zijn opa, prins Bernhard, was in 2002 aanwezig bij de opening van het gebouw waar we nu zijn", vertelt aldus Van den Eijnde.

De expositie 'Kamp Vught: 32.000 verhalen en zeven seizoenen' in het vernieuwde herinneringscentrum is vanaf donderdag voor het publiek te bezoeken.