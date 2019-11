'Veiligheid van geldautomaten moet beter', burgemeester wil met banken praten

"Een laffe daad", zo noemt burgemeester Joyce Vermue van Zundert de plofkraak op de geldautomaat van ABN Amro in de Molenstraat, dinsdagnacht. Twee explosies zorgden voor grote schade in de hele straat. Ze wil binnenkort met de banken om tafel om over de veiligheid van pinautomaten te praten.

Hoe de veiligheid verbeterd moet worden, daar ging ze niet op in. Ook wilde Vermue niet zeggen of de geldautomaat in de Molenstraat moet verdwijnen. "De impact is enorm voor een kleine, hechte gemeenschap als Zundert", zei ze woensdag tegen Omroep Brabant.

Bijna alle ruiten van pastorie gesprongen

Burgemeester Vermue bezocht woensdagochtend de getroffen straat in het centrum. Ze sprak onder meer met de pastoor. De pastorie aan de Molenstraat heeft flinke schade door de explosies. Bijna alle ruiten van het gebouw zijn kapotgesprongen.

Ook 's nachts, kort na de plofkraak, nam de burgemeester poolshoogte. Ze was bij de eerste opvang van de omwonenden, die hun huizen moesten verlaten.

LEES OOK:

Ravage door opgeblazen pinautomaat in centrum Zundert, omwonenden moeten huizen verlaten

Plofkraak ABN AMRO treft ook pastorie aan de overkant: 'Het was een enorme vuurbal'