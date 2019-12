Onno R. schoot zijn ex-vriendin Lara dood en hij moet daar twaalf jaar voor de cel in

BREDA -

Onno R. is woensdag veroordeeld tot twaalf jaar celstraf voor het doodschieten van zijn ex-vriendin Lara. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Lara werd in de nacht 28 op 29 september 2018 dood gevonden in haar appartement aan de Goudbaard in Bergen op Zoom. In de woning was ook het 4-jarige zoontje van het slachtoffer aanwezig.