'Loslopende katten moeten verboden worden', Hans Smolders probeert het opnieuw

In 2017 opperde Smolders torenhoge boetes voor katteneigenaren die hun huisdier loslaten in de wijk en niet de poep opruimen. Het plan werd niet door het college aangenomen. Het los laten lopen van katten is niet strafbaar in Nederland, kreeg hij als antwoord van burgemeester en wethouders.

Onderzoekers van de Tilburgse universiteit stellen echter dat het los laten van katten wel verboden is volgens Europese milieuwetten. Hierin staat dat EU-lidstaten moeten voorkomen dat dieren opzettelijk worden gedood.

De huiskat is een van de meest dodelijke jachtdieren van het continent. In Nederland alleen worden er jaarlijks zo'n 141 miljoen vogels, muizen en andere kleine dieren gedood door katten. De 2,5 miljoen katten die als huisdier worden gehouden nemen meer dan de helft daarvan op hun rekening. De onderzoekers stellen dat het vrij rond laten lopen van de katten gezien moet worden als het bewust doden van deze kleine dieren.

Kat aan de riem

Hans Smolders vindt dat de politiek zich nu opnieuw moet buigen over de kwestie. Hij heeft hiervoor nieuwe raadsvragen gesteld. ''Nu kunnen ze het niet zomaar wegwuiven als juridisch niet haalbaar.''

Dat de huiskat schade aanricht aan het ecosysteem is voor Smolders bijzaak. Hij wil voornamelijk af van rondslingerende kattenpoep. Dat probeerde hij twee jaar geleden al met het idee om boetes van 400 euro uit te delen aan katteneigenaren die hun dier buiten laten poepen. En daar staat de Tilburger nog steeds achter. ''Ik vind dat katten naar buiten mogen, als de poep maar wordt opgeruimd. Dan laat je de kat maar uit aan een tuigje, net als een hond.''

Geen populair voorstel

De onderzoekers van Tilburg University merkten op dat het laten loslopen van katten een gewoonte is in Europa waar simpelweg weinig over wordt nagedacht. Politici zouden het niet aankaarten omdat het hen zou schenden in populariteit. Smolders zegt dat zijn plan inderdaad niet bij iedereen in goede aarde is gevallen.

"Ik werd al snel weggezet als een kattenhater terwijl ik dat totaal niet ben. Maar zodra de discussie verder ging, keken mensen voorbij hun eerste emotie en realiseerden ze dat hun huisdier voor veel ellende bij anderen kan zorgen.'' Smolders kreeg ook veel steun van Tilburgers die de stront in hun tuin en straat meer dan zat zijn. "Het leeft enorm in Nederland, maak het daarom op zijn minst bespreekbaar."

De fractievoorzitter pleit opnieuw voor afschrikkende hoge boetes. Meer handhavers in de wijk moeten ervoor zorgen dat overtreders worden aangepakt. Ook wil hij af van de hondenbelasting. "We willen goed gedrag beloond wordt en dat Tilburgers die dierenstront achterlaten het flink in de portemonnee gaan voelen."