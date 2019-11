Rustig in de tuin zitten, dankzij de BurenApp van Eindhoven Airport? 'Het zal wel'

"Welke route ze nemen, maakt niet uit. In Wintelre hebben we altijd last van de luchthaven of ze nou de ene of de andere kant opstijgen of landen," zegt Jan Heuveling van de Dorpsraad Wintelre. Hij kende de app nog niet, maar ziet het nut er niet echt van in omdat de geluidoverlast in het dorp vooral komt van de start- en landingsbaan zelf.

Hans Everstijn, voorzitter van het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier, ziet de app als een 'mooi gebaar, maar ook een gemiste kans'. "Ik ga echt niet van een app af laten hangen wanneer ik wel en niet in de tuin ga zitten" Hij mist vooral enkele zaken in de app.

Gemiste kans

"Je kun niet direct een melding doen van geluidshinder. Als er nou metingen van fijnstof en CO2-uitstoot gedeeld werden, dan zou het nog iets toevoegen." Hij zegt bewoners op basis van de windrichting zelf wel weten of ze overlast krijgen.

Gijs Vrenken van Eindhoven Airport laat weten dat de nieuwe tool in de BurenApp nog in ontwikkeling is. "Alleen waardes over fijnstof en CO2-uitstoot zie ik er niet zo snel in komen omdat dit een heel ingewikkeld verhaal is en waardes zijn die je met meerdere partijen moet vaststellen."

Wel zit er een functie in de app om de ervaring van het geluid door te geven, maar echt klachten indienen moet ergens anders. "We hebben afgesproken dat al die klachten verzameld worden op de website Samenopdehoogte.nl, de app verwijst daar ook naar. Als we dat niet bundelen krijg je op te veel plekken klachten binnen."

Inzichtelijk

In de toekomst moet de BurenApp 24 uur vooruit kunnen kijken op basis van het weer, berekeningen en statistieken. "We vinden het belangrijk om omwonenden goed op de hoogte houden en daar investeren we ook graag in," zegt directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport.

De luchthaven is de eerste ter wereld die dit soort informatie deelt in een app. Commandant Christian Agerbeek van Vliegbasis Eindhoven hoopt dat de app voor meer begrip zorgt bij de buren.

Betrouwbaarheid

Er wordt ook nog gewerkt aan de betrouwbaarheid van de vluchtgegevens in de app. Gijs Vrenken: "We zitten nu op tachtig procent betrouwbaarheid, we willen naar negentig. Honderd procent betrouwbaarheid is niet mogelijk."

Hij doelt daarmee op vliegtuigen die doorstarts maken, plotselinge weersveranderingen of als de wind haaks op de start- en landingsbaan staat. "Dan is het aan de luchtverkeersleider om te bepalen in welke richting het vliegtuig opstijgt of landt."